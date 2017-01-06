У Лондоні в неділю розпочнеться страйк працівників метро

Працівники двох профспілок - RMT і TSSA - покинунуть робочі місця в неділю на 24 години.

Профспілки і керівництво компанії London Underground (LU) вели переговори в спробі врегулювати трудовий диспут довкола закриття кас у метро.

Генеральний секретар профспілки RMT Мік Кеш звинуватив керівництво столичного метрополітену у небажанні "запропонувати план для виріщення кризи з пермоналом і безпекою".

"Замість вирішувати проблему, начальники метро вирішили загострити риторику погрозами мобілізувати штрейкбрехерську армію", - сказав він.

Представник профспілки TSSA на переговорах Мел Тейлор назвав пропозиції керівників метро про збільшення числа працівників недостатніми.

Компанія-оператор столичного транспорту в нещодавньому звіті визнала, що закриття кас на станціях метро і заміна людей автоматами викликала багато незручностей для пасажирів.