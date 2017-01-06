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В Лондоне в воскресенье начнется забастовка работников метро

В Лондоне в воскресенье начнется забастовка работников метро

Киев • УНН

 • 11427 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Лондоне в воскресенье начнется забастовка работников метро, ​​в рамках которой закроются многие станции подземки. Забастовка объявлена после провала переговоров между профсоюзами и руководством об условиях оплаты труда, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Работники двух профсоюзов - RMT и TSSA - покинут рабочие места в воскресенье на 24 часа.

Профсоюзы и руководство компании London Underground (LU) вели переговоры в попытке урегулировать трудовой диспут вокруг закрытия касс в метро.

Генеральный секретарь профсоюза RMT Мик Кэш обвинил руководство столичного метрополитена в нежелании "предложить план для решения кризиса с персоналом и безопасностью".

"Вместо того, чтобы решать проблему, начальники метро решили обострить риторику угрозами мобилизовать штрейкбрехерскую армию", - сказал он.

Представитель профсоюза TSSA на переговорах Мэл Тэйлор назвал предложения руководителей метро об увеличении числа работников недостаточными.

Компания-оператор столичного транспорта в недавнем отчете признала, что закрытие касс на станциях метро и замена людей автоматами вызвала много неудобств для пассажиров.

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