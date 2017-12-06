У Лондоні померла модель, яку підозрювали у шпигунстві для СРСР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Модель Крістін Кілер, причетна до шпигунського скандалу епохи холодної війни, померла у віці 75 років в одній з лікарень Лондона, передає УНН з посиланням на Delfi.

Дипломатичний скандал за участю моделі шокував всю Англію навесні 1963 року, коли Кілер одночасно зустрічалася з міністром оборони Великої Британії Джоном Профьюмо і радянським військово-морським аташе Євгеном Івановим. Тоді в пресі з'явилась інформація про те, що вона могла передавати російському дипломату секретну інформацію, яку отримувала від британського міністра.

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Факт того, що Кілер передавала інформацію радянському дипломатові, ніколи не був підтверджений.

Проте саме лише існування коханки у міністра від Консервативної партії, і підозри контррозвідки, що мова йде про шпигунство, змусили Профьюмо піти у відставку в тому ж році.

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За словами сина Кілер, Сеймура Платта, його мати "заробила своє місце в британській історії, заплативши величезну особисту ціну". Він додав, що сім'я пишається нею.

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