В Лондоне скончалась модель, которую подозревали в шпионаже для СССР

Дипломатический скандал с участием модели шокировал всю Англию весной 1963 года, когда Киллер одновременно встречалась с министром обороны Великобритании Джоном Профьюмо и советским военно-морским атташе Евгением Ивановым. Тогда в прессе появилась информация о том, что она могла передавать российскому дипломату секретную информацию, которую получала от британского министра.

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Факт того, что Килер передавала информацию советскому дипломату, никогда не был подтвержден.

Однако именно только существование любовницы у министра от Консервативной партии, и подозрения контрразведки, что речь идет о шпионаже, заставили Профьюмо уйти в отставку в том же году.

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По словам сына Килер, Сеймура Платта, его мать "заработала свое место в британской истории, заплатив огромную личную цену". Он добавил, что семья гордится ею.