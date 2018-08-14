У Лондоні побудували ветклініку так, щоб коти та собаки не конфліктували між собою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Архітектурна студія Alma-nac побудувала першу в своєму роді цілодобову швидку допомогу для домашніх тварин з усіма зручностями, в якій кішок і собак тримають окремо один від одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на архітектурне видання Dezeen.
The London Animal Hospital (TLAH) надає послуги для всіх домашніх тварин. Крім консультацій і діагностики, у закладі є операційна, ізолятор, рентгенівський апарат і КТ-сканер.
Але архітектори установи вирішили приділити особливу увагу постійній ворожнечі між кішками та собаками, через яку в звичайних ветеринарних клініках страждають не тільки самі тварини, але і їхні господарі та інші відвідувачі. Тому вони зробили так, що зустрітися суперникам практично неможливо.
З приймальні в кімнати для консультацій і палати ведуть окремі коридори — для кішок і собак. Так, в зоні для котів є табличка “cats only please”, а в самій консультаційній кімнаті створено майданчик, де нервові тварини можуть точити кігті. Навіть інтер’єр розробляли спеціально для того, щоб тварини почували себе в безпеці.
“Меблі були спроектовані в грайливій формі, щоб викликати почуття радості. Ми хотіли створити розслаблюючу і затишну обстановку для персоналу, власників і домашніх тварин, тому ми використовували матеріали та кольори, які зазвичай не пов’язані з медичними установами”, — пояснив директор Alma-nac Кріс Брайант. Особливе планування дозволяє швидко і спокійно переміщати домашніх тварин з операційних в оздоровчі кімнати, де, до речі, металеві прути замінили скляними дверима. Також особлива увага приділена тому, щоб будь-яке прибирання або ремонтні роботи в клініці не бачили пацієнти.
Також важливим фактором для лікарні також є економія ресурсів — сонячні батареї сприяють енергопостачанню будівлі, а дах використовується для збору дощової води.
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