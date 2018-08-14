В Лондоне построили ветклинику так, чтобы кошки и собаки не конфликтовали между собой

The London Animal Hospital (TLAH) предоставляет услуги для всех домашних животных. Кроме консультаций и диагностики, в заведении есть операционная, изолятор, рентгеновский аппарат и КТ-сканер.

Но архитекторы учреждения решили уделить особое внимание постоянной вражде между кошками и собаками, через которую в обычных ветеринарных клиниках страдают не только сами животные, но и их хозяева и другие посетители. Поэтому они сделали так, что встретиться соперникам практически невозможно.

Из приемной в комнаты для консультаций и палаты ведут отдельные коридоры — для кошек и собак. Так, в зоне для кошек есть табличка “cats only please”, а в самой консультационной комнате создана площадка, где нервные животные могут точить когти. Даже интерьер разрабатывали специально для того, чтобы животные чувствовали себя в безопасности.

“Мебель была спроектирована в игривой форме, чтобы вызвать чувство радости. Мы хотели создать расслабляющую и уютную обстановку для персонала, собственников и домашних животных, поэтому мы использовали материалы и цвета, которые обычно не связаны с медицинскими учреждениями”, - пояснил директор Alma-nac Крис Брайант. Особое планирование позволяет быстро и спокойно перемещать животных из операционных в оздоровительные комнаты, где, кстати, металлические прутья заменили стеклянными дверями. Также особое внимание уделено тому, чтобы любую уборку или ремонтные работы в клинике не видели пациенты.

Также важным фактором для больницы также является экономия ресурсов — солнечные батареи способствуют энергоснабжению здания, а крыша используется для сбора дождевой воды.

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