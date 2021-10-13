У Лондоні другий рік поспіль скасовують новорічний феєрверк
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Лондоні у Великій Британії через COVID-19 знову скасували новорічний феєрверк на березі річки Темзи. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Минулого року через поширення коронавірусу в Англії ввели суворі карантинні правила, унаслідок чого заборонили проведення на вулиці масових новорічних святкувань.
Попри зняття обмежень, мер Лондона Садік Хан і цього року скасував заходи, зокрема новорічний феєрверк. Зазвичай приблизно 100 тисяч людей заповнюють вулиці навколо набережної Вікторії, щоб побачити салюти.
Торік у Лондоні показали світлове шоу, яке люди дивилися по телевізору.
"Минулого року через пандемію наше шоу проводили трохи інакше, і цього року в межах святкування Нового року в Лондоні розглядають низку нових цікавих можливостей", — ідеться у повідомленні.
Додали, що "Лондон як завжди зустріне Новий рік ефектно".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що цього року під час різдвяних свят у країні не буде серйозних карантинних обмежень.