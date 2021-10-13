В Лондоне второй год подряд отменяют новогодний фейерверк
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Лондоне в Великобритании из-за COVID-19 снова отменили новогодний фейерверк на берегу реки Темзы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В прошлом году из-за распространения коронавируса в Англии ввели строгие карантинные правила, вследствие чего запретили проведение на улице массовых новогодних торжеств.
Несмотря на снятие ограничений, мэр Лондона Садик Хан и в этом году отменил мероприятия, в частности новогодний фейерверк. Обычно примерно 100 тысяч человек заполняют улицы вокруг набережной Виктории, чтобы увидеть салюты.
В прошлом году в Лондоне показали световое шоу, которое люди смотрели по телевизору.
"В прошлом году из-за пандемии наше шоу проводили несколько иначе, и в этом году в рамках празднования Нового года в Лондоне рассматривают ряд новых интересных возможностей", — говорится в сообщении.
Добавили, что "Лондон как всегда встретит Новый год эффектно".
Напомним
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что в этом году во время рождественских праздников в стране не будет серьезных карантинных ограничений.