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В Лондоне второй год подряд отменяют новогодний фейерверк

В Лондоне второй год подряд отменяют новогодний фейерверк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В Лондоне в Великобритании из-за COVID-19 снова отменили новогодний фейерверк на берегу реки Темзы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В прошлом году из-за распространения коронавируса в Англии ввели строгие карантинные правила, вследствие чего запретили проведение на улице массовых новогодних торжеств.

Несмотря на снятие ограничений, мэр Лондона Садик Хан и в этом году отменил мероприятия, в частности новогодний фейерверк. Обычно примерно 100 тысяч человек заполняют улицы вокруг набережной Виктории, чтобы увидеть салюты.

В прошлом году в Лондоне показали световое шоу, которое люди смотрели по телевизору.

"В прошлом году из-за пандемии наше шоу проводили несколько иначе, и в этом году в рамках празднования Нового года в Лондоне рассматривают ряд новых интересных возможностей", — говорится в сообщении.

Добавили, что "Лондон как всегда встретит Новый год эффектно".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что в этом году во время рождественских праздников в стране не будет серьезных карантинных ограничений.

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