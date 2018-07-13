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У Лондоні до приїзду президента США встановили 6-метрового "Бейбі-Трампа"

У Лондоні до приїзду президента США встановили 6-метрового "Бейбі-Трампа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Лондоні британські активісти запустили 6-метрову кулю у вигляді злого немовляти, схожого на президента США Дональда Трампа. Акція проходить у рамках протестів через візит Трампа до Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

6-метрове надувне немовля має помаранчевий колір, сердите обличчя та зачіску, як у президента США. У руці він тримає смартфон.

Таким чином активісти намагалися висміяти запальний характер голови Білого дому та його захоплення соцмережами.

"Бейбі-Трампа" прив’язали до землі на площі у парку біля парламенту, куля може підніматися у повітря на висоту до 30 метрів.

Дональд Трамп коментуючи цю ситуацію сказав, що тепер відчуває себе у Лондоні небажаним гостем, але це не привід скасовувати візит.

"Ви можете не любити мене, але зараз я президент Сполучених Штатів", - додав він.

Куля літатиме у парку протягом вихідних під час перебування Трампа в Лондоні, а потім її перевезуть в Шотландію і розмістять біля гольф-клубу Turnberry, який належить американському президенту.

Як повідомляв УНН, вчора президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії.

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