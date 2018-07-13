В Лондоне к приезду президента США установили 6-метрового "Бейби-Трампа"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Лондоне британские активисты запустили 6-метровый шар в виде злого младенца, похожего на президента США Дональда Трампа. Акция проходит в рамках протестов из-за визита Трампа в Великобританию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
6-метровый надувной младенец имеет оранжевый цвет, сердитое лицо и прическу, как у президента США. В руке он держит смартфон.
Таким образом активисты пытались высмеять вспыльчивый характер главы Белого дома и его увлечение соцсетями.
"Бэйби-Трампа" привязали к земле на площади в парке возле парламента, шар может подниматься в воздух на высоту до 30 метров.
Дональд Трамп комментируя эту ситуацию сказал, что теперь чувствует себя в Лондоне нежелательным гостем, но это не повод отменять визит.
"Вы можете не любить меня, но сейчас я президент Соединенных Штатов", - добавил он.
Шар будет летать в парке на выходных во время пребывания Трампа в Лондоне, а затем ее перевезут в Шотландию и разместят у гольф-клуба Turnberry, который принадлежит американскому президенту.
Как сообщал УНН, вчера президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию.