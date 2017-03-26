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У Лондоні десятки тисяч людей протестували проти Brexit

У Лондоні десятки тисяч людей протестували проти Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Лондоні в суботу, 25 березня, пройшла акція проти виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу, так званого Brexit, передає УНН з посиланням на AFP.

На акції зібрались десятки тисяч людей. Організатори заявили про понад 25 тисяч учасників.

Протестувальники несли сині прапори ЄС та вигукували гасла “Я — європеєць!”.

Колона демонстрантів розтяглася від вулиці Пікаділлі до Трафальгарської площі. Коли вони наблизились до будівлі парламенту, де нещодавно було скоєно теракт, натовп затих.

 

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