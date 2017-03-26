В Лондоне десятки тысяч людей протестовали против Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Лондоне в субботу, 25 марта, прошла акция против выхода Великобритании из состава Европейского Союза, так называемого Brexit, передает УНН со ссылкой на AFP.
На акцию собрались десятки тысяч человек. Организаторы заявили о более 25 000 участников.
Протестующие несли синие флаги ЕС и выкрикивали лозунги "Я - европеец!".
Колонна демонстрантов растянулась от улицы Пикадилли до Трафальгарской площади. Когда они приблизились к зданию парламента, где недавно был совершен теракт, толпа утихла.