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У "ЛНР" заявили, що Київ нібито відмовився забрати чотирьох заручників

У "ЛНР" заявили, що Київ нібито відмовився забрати чотирьох заручників

Київ • УНН

 • 6976 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Київ відмовляється забирати із самопроголошеної Луганській народної республіки чотирьох з п'яти військовополонених. Про це заявила так званий керівник робочої групи з обміну військовополоненими "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

"З травня 2016 року всі четверо були вказані в списку утримуваних осіб з боку Луганська і передані українським представникам в Мінську для обміну. І з боку України - відмова. Не зацікавлені в їх звільнення", - повідомила О.Кобцева.

За її словами, на даний момент представникам "ЛНР" вдалося зв'язатися з мамою одного з військовополонених для того, щоб вона переговорила з сином по телефону.

"Також з нашого боку була узгоджена можливість передати посилки і листи всім утримуваним особам", - уточнила вона.

О.Кобцева уточнила, що всі четверо були військовослужбовцями ЗСУ, звернулася до їхніх родичів з проханням вийти на зв'язок з представниками республіки для отримання інформації, в які організації необхідно звернеться для якнайшвидшого звільнення близьких. Вона уточнила, що всі дані про військовополонених і телефони для зв'язку розміщені на республіканських інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв'язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво "ДНР/ЛНР".

Українські Національні Новини

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