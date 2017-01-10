У "ЛНР" заявили, що Київ нібито відмовився забрати чотирьох заручників

"З травня 2016 року всі четверо були вказані в списку утримуваних осіб з боку Луганська і передані українським представникам в Мінську для обміну. І з боку України - відмова. Не зацікавлені в їх звільнення", - повідомила О.Кобцева.

За її словами, на даний момент представникам "ЛНР" вдалося зв'язатися з мамою одного з військовополонених для того, щоб вона переговорила з сином по телефону.

"Також з нашого боку була узгоджена можливість передати посилки і листи всім утримуваним особам", - уточнила вона.

О.Кобцева уточнила, що всі четверо були військовослужбовцями ЗСУ, звернулася до їхніх родичів з проханням вийти на зв'язок з представниками республіки для отримання інформації, в які організації необхідно звернеться для якнайшвидшого звільнення близьких. Вона уточнила, що всі дані про військовополонених і телефони для зв'язку розміщені на республіканських інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв'язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво "ДНР/ЛНР".