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В "ЛНР" заявили, что Киев якобы отказался забрать четырех заложников

В "ЛНР" заявили, что Киев якобы отказался забрать четырех заложников

Киев • УНН

 • 6975 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Киев отказывается забирать из самопровозглашенной Луганской народной республики четырех из пяти военнопленных. Об этом заявила так называемый руководитель рабочей группы по обмену военнопленными "ЛНР" Ольга Кобцева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"С мая 2016 года все четверо были указаны в списке удерживаемых лиц со стороны Луганска и переданы украинским представителям в Минске для обмена. И со стороны Украины - отказ. Не заинтересованы в их освобождении", - сообщила О.Кобцева.

По ее словам, на данный момент представителям "ЛНР" удалось связаться с мамой одного из военнопленных для того, чтобы она переговорила с сыном по телефону.

"Также с нашей стороны была согласована возможность передать посылки и письма всем удерживаемым лицам", - уточнила она.

О.Кобцева уточнила, что все четверо были военнослужащими ВСУ и что она обратилась к их родственникам с просьбой выйти на связь с представителями республики для получения информации, в какие организации необходимо обратится для скорейшего освобождения близких. Она уточнила, что все данные о военнопленных и телефоны для связи размещены на республиканских информационных ресурсах.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР".

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