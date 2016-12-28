У "ЛНР" очікують передачі українською стороною 15 людей у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українська сторона у четвер передасть представникам ОРДЛО 15 людей в односторонньому порядку. Про це заявила в середу керівник робочої групи з обміну в "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Завтра в районі Майорська Донецької області з 14:00 до 15:00 за київським часом Україна в односторонньому порядку передає 15 осіб", - сказала вона.
За словами О.Кобцевої, приймати полонених будуть п'ять людей з "ЛНР" і десять - з "ДНР".
Раніше учасниця мінських переговорів І.Геращенко заявили, що українська сторона для передачі ОРДЛО найближчими днями звільнить з-під варти 15 раніше засуджених за злочини осіб, більшість з яких помилувані Президентом, і сподівається що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят і процес звільнення заручників буде розблоковано.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про помилування дев'яти засуджених осіб.