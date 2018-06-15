У Лівії через атаки бойовиків оголошено форс-мажор на нафтових терміналах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національна нафтова корпорація Лівії оголосила про “стані форс-мажору” на терміналах так званого нафтового півмісяця (узбережжі затоки Великий Сирт) у зв’язку з атаками бойовиків. Про це повідомляє новинний портал Al Wasat з посиланням на заяву цієї структури, інформує УНН.
Як наголошується в комюніке ННК, з 14 червня припинені всі поставки нафти з двох найбільших у країні експортних наливних портів — Рас-Лануф і Ес-Сидр, а всі співробітники евакуйовані. У ньому також наголошується, що такі заходи вжито після “серії нападів на дані об’єкти, що призвело до їх закриття і евакуації всього персоналу в якості превентивних заходів”.
Нагадаємо, в четвер на світанку Рас-Лануф і Ес-Сидр піддалися масованій атаці формувань командира Ібрагіма аль-Джадрана, лояльного Уряду національної згоди (ПНС) Фаїза Сараджа. Підтримку йому, як повідомлялося, надали пов’язані з “Аль-Каїдою” ісламістські “Бригади оборони Бенгазі” і ряд радикальних формувань із півдня Лівії, у тому числі члени чадської опозиції, яка давно облаштувалася в Лівії. Сам аль-Джадран оголосив у поширеному відеозвернення про початок операції, спрямованої “на порятунок народу нафтового півмісяця від гніту і утисків”.
У той же час Лівійська національна армія під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара стверджувала, що відбила штурм. Повідомлялося, що військам, на допомогу яким був відправлений спецназ “Ас-Саїк”, за підтримки артилерії і бойової авіації вдалося зірвати його і тепер вони переслідують бойовиків. Останні в сутичках втратили 13 бронемашин, про убитих інформації не надходило. Відомо, що радикали підпалили нафтосховища однієї з місцевих компаній.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили незаконну експлуатацію орендованого державного морського судна, через яку в акваторії Лівії затримано чотирнадцять українських моряків.