У Лівані вирують лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Четвертий день поспіль у Аль-Ваді аль-Гамік в районі Кобейат, штат Акіра у Лівані тривають лісові пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на lbcgroup.
Відмітимо, що станом на зараз пожежі уже займають 8 квадратних кілометрів, що спричинило справжню екологічну кризу в країні.
Нагадаємо, сильна лісова пожежа виникла в неділю на грецькому острові Евбея, розташованому на північний схід від Афін, евакуйовані два поселення.
Як повідомляв УНН, гасіння наймасштабніших лісових пожеж в історії американського штату Каліфорнія може зайняти час до вересня.
Зараз площа пожеж вже більша, ніж усе місто Лос-Анджелес.