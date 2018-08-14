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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Лівані вирують лісові пожежі

Київ • УНН

 • 8769 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Четвертий день поспіль у Аль-Ваді аль-Гамік в районі Кобейат, штат Акіра у Лівані тривають лісові пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на lbcgroup.

У Лівані вирують лісові пожежі

Відмітимо, що станом на зараз пожежі уже займають 8 квадратних кілометрів, що спричинило справжню екологічну кризу в країні.

Нагадаємо, сильна лісова пожежа виникла в неділю на грецькому острові Евбея, розташованому на північний схід від Афін, евакуйовані два поселення.

Як повідомляв УНН, гасіння наймасштабніших лісових пожеж в історії американського штату Каліфорнія може зайняти час до вересня.

Зараз площа пожеж вже більша, ніж усе місто Лос-Анджелес.

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