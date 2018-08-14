В Ливане бушуют лесные пожары

Отметим, что на данный момент пожары уже занимают 8 квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.

Напомним, сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Эвбея, расположенном на северо-восток от Афин, эвакуированы два поселения.

Как сообщал УНН, тушения масштабных лесных пожаров в истории американского штата Калифорния может занять время до сентября.

Сейчас площадь пожаров уже больше, чем весь город Лос-Анджелес.