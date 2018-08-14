В Ливане бушуют лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Четвертый день подряд в Аль-Вади аль-Гамик в районе Кобейат, штат Акира в Ливане продолжаются лесные пожары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на lbcgroup.
Отметим, что на данный момент пожары уже занимают 8 квадратных километров, что повлекло настоящий экологический кризис в стране.
Напомним, сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Эвбея, расположенном на северо-восток от Афин, эвакуированы два поселения.
Как сообщал УНН, тушения масштабных лесных пожаров в истории американского штата Калифорния может занять время до сентября.
Сейчас площадь пожаров уже больше, чем весь город Лос-Анджелес.