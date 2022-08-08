У Лівані покупець відмовився прийняти вантаж з українською кукурудзою

Цитата

«За інформацією вантажовідправника, кінцевий покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки (більше 5 місяців). Тож вантажовідправник зараз шукає іншого вантажоодержувача. Це може бути в Лівані або іншій країні» - йдеться в повідомленні.

Доповнення

7 серпня повідомлялося, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується.

Нагадаємо

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia із українським зерном та борошном, які вкрала росія.

Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія вивезеним з окупованих територій ячменем. Згодом посол повідомив, що пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з тимчасово окупованого росією Криму борошно, а пшениця була вкрадена з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.