У Литві завершили комплектування батальйону НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До Литви у вівторок, 30 травня, прибули близько 200 солдатів та 60 бойових машин піхоти з Норвегії. Комплектування багатонаціонального батальйону НАТО у країні завершилось, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
“Це сигнал того, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх”, — сказав міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.
Окрім норвежців, до підрозділу НАТО у Литві увійшли німецькі, бельгійські та нідерландські солдати. Аналогічні батальйони розміщені у Польщі, Латвії та Естонії.
Причиною для дислокації сил Альянсу біля кордонів Росії, зокрема ексклаву Калінінградської області, стала агресія Москви щодо Грузії та України та побоювання балтійських країн та Варшави щодо наступних кроків РФ.
Як повідомляв УНН, під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на сьогодні лише НАТО зможе зупинити агресію Росії проти всього світу, зокрема і України.