В Литве завершили комплектование батальона НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Литву во вторник, 30 мая, прибыли около 200 солдат и 60 боевых машин пехоты из Норвегии. Комплектование многонационального батальона НАТО в стране завершилось, передает УНН со ссылкой на “Deutsche Welle”.
“Это сигнал того, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех”, — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Кроме норвежцев, в подразделение НАТО в Литве вошли немецкие, бельгийские и голландские солдаты. Аналогичные батальоны размещены в Польше, Латвии и Эстонии.
Причиной для дислокации сил Альянса у границ России, в частности эксклава Калининградской области, стала агрессия Москвы в отношении Грузии и Украины и опасения балтийских стран и Варшавы по следующим шагам РФ.
Как сообщал УНН, во время заседания Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на сегодня только НАТО сможет остановить агрессию России против всего мира, в том числе и Украины.