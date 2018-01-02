У Литві померла акторка українського походження Тетяна Майорова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Через важку хворобу на 77-му році життя померла актриса литовського театру і кіно українського походження Тетяна Майорова. Про це повідомив Російський драматичний театр Литви, передає УНН.
Актриса народилася в 1964 році в Україні. Вона закінчила театральний інститут ім. Карпенко-Карого в Києві, в 1964-1967 роках була актрисою Севастопольського драматичного театру, а в 1967-1991 роках — актрисою театру у Вільнюсі, де зіграла майже 40 ролей.
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Серед них найяскравішими в біографії актриси були: Серафима — “Біг” М.Булгакова, 1967, Женя — “Валентин і Валентина” М.Рощина, 1971, Ірина — “З коханими не розлучайтеся” А. Володіна, 1973, Марія — “Святая святих” І.Друце, 1976, Серафіна — “Татуйована троянда” Т.Вільямса, 1978, Іскра — “Гніздо глухаря”, 1979, Наташа Голубєва — “Наодинці з усіма” О. Гельмана, 1982 і ін.
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Окрім цього, Майорова знімалася в кіно. Глядачам вона запам’яталась грою в історичній драмі 1978 року “Змилуйся над нами”, створеної на Литовській кіностудії режисером Альгірдасом Арамінасом.