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В Литве умерла актриса украинского происхождения Татьяна Майорова

Киев • УНН

 • 32343 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Из-за тяжелой болезни на 77-м году жизни скончалась актриса литовского театра и кино украинского происхождения Татьяна Майорова. Об этом сообщил Русский драматический театр Литвы, передает УНН.

В Литве умерла актриса украинского происхождения Татьяна Майорова

Актриса родилась в 1964 году в Украине. Она закончила театральный институт им. Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах - актрисой театра в Вильнюсе, где сыграла около 40 ролей.

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Среди них самыми яркими в биографии актрисы были: Серафима - "Бег" М.Булгакова, 1967, Женя - "Валентин и Валентина" М.Рощина, 1971, Ирина - "С любимыми не расставайтесь" А.Володина, 1973, Мария - "Святая святых" И.Друце, 1976, Серафина - "Татуированная роза" Т.Уильямса, 1978, Искра - "Гнездо глухаря", 1979, Наташа Голубева - "Наедине со всеми" А.Гельмана, 1982 и др.

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Кроме этого, Майорова снималась в кино. Зрителям она запомнилась игрой в исторической драме 1978 "Помилуй нас", созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом.

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