У Литві хочуть визнати компартію злочинною організацією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У парламенті Литви зареєстрований законопроект з ініціативою визнати Литовську комуністичну партію злочинною організацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.lt
Повідомляється, що дана ініціатива висунута депутатами Лаурінасом Кащюнасом і Аудронюсом Ажубалісом.
Мета їхнього законопроекту - визнання Литовської комуністичної партії злочинною організацією.
Як зазначає Ажубаліс, в період радянської окупації Литви, Комуністична партія сприяла утвердженню диктатури СРСР на території країни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київський суд заборонив діяльність КПУ
"Мета цього проекту - нарешті належним чином оцінити радянське минуле і злочини, відновити історичну справедливість", - підкреслив Ажубаліс.
Крім того, в законопроекті передбачається обов'язкове зазначення в біографії факту членства в компартії, якщо колишній комуніст претендує на пост президента, депутата парламенту, Європарламенту або мера.
Ці вимоги також поширюються на осіб, які працюють на дипломатичній службі або беруть участь в конкурсі на посаду в держустанові.
Нагадаємо, в червні 2017 року парламент прийняв резолюцію з закликом до уряду підготувати проект, згідно з яким Литовська комуністична партія була б визнана злочинною організацією.