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У Литві хочуть визнати компартію злочинною організацією

У Литві хочуть визнати компартію злочинною організацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У парламенті Литви зареєстрований законопроект з ініціативою визнати Литовську комуністичну партію злочинною організацією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.lt

Повідомляється, що дана ініціатива висунута депутатами Лаурінасом Кащюнасом і Аудронюсом Ажубалісом.
Мета їхнього законопроекту - визнання Литовської комуністичної партії злочинною організацією.

Як зазначає Ажубаліс, в період радянської окупації Литви, Комуністична партія сприяла утвердженню диктатури СРСР на території країни.

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"Мета цього проекту - нарешті належним чином оцінити радянське минуле і злочини, відновити історичну справедливість", - підкреслив Ажубаліс.

Крім того, в законопроекті передбачається обов'язкове зазначення в біографії факту членства в компартії, якщо колишній комуніст претендує на пост президента, депутата парламенту, Європарламенту або мера.

Ці вимоги також поширюються на осіб, які працюють на дипломатичній службі або беруть участь в конкурсі на посаду в держустанові.

Нагадаємо, в червні 2017 року парламент прийняв резолюцію з закликом до уряду підготувати проект, згідно з яким Литовська комуністична партія була б визнана злочинною організацією.

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