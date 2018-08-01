В Литве хотят признать компартию преступной организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В парламенте Литвы зарегистрирован законопроект c инициативой признать Литовскую коммунистическую партию преступной организацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.lt
Сообщается, что данная инициатива выдвинута депутатами Лауринасом Кащюнасом и Аудронюсом Ажубалисом.
Цель их законопроекта - признание Литовской коммунистической партии преступной организацией.
Как отмечает Ажубалис, в период советской оккупации Литвы, Коммунистическая партия способствовала утверждению диктатуры СССР на территории страны.
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"Цель этого проекта - наконец должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул Ажубалис.
Кроме того, в законопроекте предполагается обязательное указание в биографии факта членства в компартии, если бывший коммунист претендует на пост президента, депутата парламента, Европарламента или мэра.
Эти требования также распространяются на лиц, работающих на дипломатической службе или участвующих в конкурсе на должность в госучреждении.
Напомним, в июне 2017 года парламент принял резолюцию с призывом к правительству подготовить проект, согласно которому Литовская коммунистическая партия была бы признана преступной организацией.