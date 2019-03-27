У Литві до 10 років в'язниці засудили екс-міністра оборони СРСР

КИЇВ. 27 березня. УНН. Окружний суд Вільнюса визнав винними колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова у військових злочинах і злочинах проти людства у справі про події 13 січня 1991 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство BNS.