У Литві до 10 років в'язниці засудили екс-міністра оборони СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Окружний суд Вільнюса визнав винними колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова і колишнього офіцера КДБ Михайла Головатова у військових злочинах і злочинах проти людства у справі про події 13 січня 1991 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство BNS.
За інформацією видання, колегія суддів Окружного суду Вільнюса засудила 94-річного екс-міністра оборони СРСР Дмитра Язова до 10 років позбавлення волі. Колишній офіцер КДБ Михайло Головатов засуджений до 12 років в'язниці. Також до 14 років позбавлення волі був засуджений колишній командир гарнізону радянської армії у Вільнюсі Володимир Учопчік.
Всього за зазначеною справою були висунуті обвинувачення проти 67 громадян Росії, Білорусії і України.
У виданні відзначили, що більшість обвинувачених находяться поза юрисдикцією литовських судів, лише два колишніх радянських офіцера постали перед судом - Юрій Меліс, який був арештований у Литві у 2014 році і Геннадій Іванов, який проживає у Вільнюсі.
Вирок Меліса ще не опублікований. А Геннадій Іванов був засуджений до чотирьох років позбавлення волі. Він буде залишатися на волі до вступу вироку в законну силу, оскільки суд не виніс постанову про його арешт.
Як підкреслили у виданні, у цій справі близько тисячі чоловік було опитано в якості свідків.
Зазначимо, в ніч на 13 січня 1991 року 14 осіб було вбито, понад 700 отримали поранення від дій військовослужбовців армії Радянського Союзу, які обстріляли Вільнюську телевежу і будівлю Радіотелевізійного комітету під час масових акцій в столиці Литви.
Нагадаємо, в Литві хочуть визнати комуністичну партію злочинною організацією.