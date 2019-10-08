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У лісах Прикарпаття знайшли архіви УПА із досі невідомими документами

Київ • УНН

 • 14537 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Архіви УПА із досі невідомими документами знайдені у лісах на Прикарпатті, їх передали історикам. Про це повідомили у пресслужбі Центру досліджень визвольного руху, передає УНН.

У лісах Прикарпаття знайшли архіви УПА із досі невідомими документами

"Минулого тижня Центру досліджень визвольного руху мешканці одного із сіл передали два повстанські архіви. Їх було знайдено у Стратинських лісах, розташованих в Рогатинському районі Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що один з архівів у дуже поганому стані і не піддається реставрації. Його передали до фондів Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького". Натомість другий з віднайдених архівів дуже добре зберігся. Архіви містять документи 1945-1946 рр.

"Архів винятково багатий на унікальні документи, які досі не фігурували у науковому обігу. Основний масив документів — звіти підпілля та підрозділів УПА з теренів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей", - вказали у пресслужбі.

Зазначається, що доволі велику частину архіву складають систематизовані звіти та матеріали з діяльності ОУН та УПА на території Закерзоння – сучасної Польщі, тому ряд матеріалів польською мовою.

Також група документів з архіву присвячена темі виборчої кампанії до Верховної Ради УРСР, яка відбулася 10 лютого 1946 року.

Нагадаємо, бідон з архівом УПА та аптечкою знайшли на Львівщині.

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