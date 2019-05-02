Бідон з архівом УПА та аптечкою знайшли на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національний музей "Тюрма на Лонцького" отримав архів підпілля ОУН, знайдений у околицях сіл Ланівка і Бійнич Стрийського району Львівської області, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Архів випадково знайшли місцеві мешканці в четвер, 25 квітня...
За попередніми висновками, архів, імовірно, належав Меденицькому районному проводу ОУН. З 1945 року він входив до складу Стрийського надрайонного проводу, а згодом — до Дрогобицького надрайонного проводу. Не виключено, що архів постав унаслідок діяльності Стрийського надрайонного осередку пропаганди. Документи архіву датуються орієнтовно 1947—1950 рр", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, серед масиву документів архіву виявлено пропагандистські документи, вишкільні матеріали, звіти різного характеру за 1946—1947 рр., організаційні звіти, книги. Є, наприклад, видання поезій Лесі Українки 1947 року.
Крім документів, у бідоні містилися також витратні медичні матеріали — бинти та лікувальні препарати норсульфазол та ресульфазан.
Як пояснили працівникам Музею фахівці, норсульфазол застосовується для лікування запалень. Точне призначення ресульфазану невідоме — за одною з версій, це міг бути антидот проти отруйних препаратів, які застосовували радянські спецслужби для захоплення повстанців у полон.
Це перший випадок знахідки ліків та — імовірно — засобів реанімування повстанців
Документи дуже пошкоджені. Підготовка до реставрації та власне реставрація документів потребуватиме тривалого часу. Після реставрації документи будуть зберігатися в архівних фондах Центру досліджень визвольного руху.
Нагадаємо, у лісі на Івано-Франківщині знайшли бідон з документами Української повстанської армії, датовані 1945 роком.