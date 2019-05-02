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6 марта, 19:19 • 139518 просмотра

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Бидон с архивом УПА и аптечкой нашли во Львовской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Национальный музей "Тюрьма на Лонцкого" получил архив подполья ОУН, найденный в окрестностях сел Лановка и Бийнич Стрыйского района Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Архив случайно нашли местные жители в четверг, 25 апреля ...

По предварительным выводам, архив, вероятно, принадлежал Меденицкому районному проводу ОУН. С 1945 года он входил в состав Стрыйского надрайонного провода, а затем - в Дрогобычский надрайонный провод. Не исключено, что архив появился вследствие деятельности Стрыйской надрайонной организации пропаганды. Документы архива датируются приблизительно 1947-1950 гг", - говорится в сообщении.

По данным издания, среди массива документов архива обнаружено пропагандистские документы, учебные материалы, отчеты различного характера за 1946-1947 гг., организационные отчеты, книги. Есть, например, издание стихов Леси Украинки 1947 года.

Кроме документов, в бидоне содержались также расходные медицинские материалы - бинты и лечебные препараты норсульфазол и ресульфазан.

Как объяснили работникам Музея специалисты, норсульфазол применяется для лечения воспалений. Точное назначение ресульфазану неизвестно - по одной из версий, это мог быть антидот против ядовитых препаратов, что применяли советские спецслужбы для захвата повстанцев в плен.

Это первый случай находки лекарств и - предположительно - средств реанимации повстанцев.

Документы сильно повреждены. Подготовка к реставрации и собственно реставрация документов потребует длительного времени. После реставрации документы будут храниться в архивных фондах Центра исследований освободительного движения.

Напомним, в лесу в Ивано-Франковской области нашли бидон с документами Украинской повстанческой армии, датированные 1945 годом.

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