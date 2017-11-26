У лісах Гайани виявили раніше невідомих синіх тарантулів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Раніше невідомий вид тарантулів виявили дослідники у лісах Гайани (Південна Америка), передає УНН з посиланням на Science Alert.
Зоолог Ендрю Снайдер виявив павука випадково: використовуючи ліхтарик під час досліджень у лісі, світло потрапило в отвір старого дерева, в якому дослідник побачив яскраво-блакитний відблиск.
“Спочатку я подумав, що це блищать очі павука. Але я зрозумів, що він відрізняється від будь-якого виду, який зустрічався мені раніше”, — сказав Снайдер.
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За словами дослідника, знахідка важлива не тільки через те, що виявлений тарантул є раніше невідомим прикладом сімейства Theraphosidae, а й тому, що наголошує на збереженні середовища існування павука.