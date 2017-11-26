В лесах Гайаны обнаружили ранее неизвестных синих тарантулов

Зоолог Эндрю Снайдер обнаружил паука случайно: используя фонарик во время исследований в лесу, свет попало в отверстие старого дерева, в котором исследователь увидел ярко-голубой отблеск.

"Сначала я подумал, что это блестят глаза паука. Но я понял, что он отличается от любого вида, который встречался мне раньше", - сказал Снайдер.

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По словам исследователя, находка важна не только потому, что обнаруженный тарантул является ранее неизвестным примером семейства Theraphosidae, но и потому, что подчеркивает сохранение среды обитания паука.