В лесах Гайаны обнаружили ранее неизвестных синих тарантулов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Ранее неизвестный вид тарантулов обнаружили исследователи в лесах Гайаны (Южная Америка), передает УНН со ссылкой на Science Alert.
Зоолог Эндрю Снайдер обнаружил паука случайно: используя фонарик во время исследований в лесу, свет попало в отверстие старого дерева, в котором исследователь увидел ярко-голубой отблеск.
"Сначала я подумал, что это блестят глаза паука. Но я понял, что он отличается от любого вида, который встречался мне раньше", - сказал Снайдер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты определились с самыми забавными снимками животных в этом году
По словам исследователя, находка важна не только потому, что обнаруженный тарантул является ранее неизвестным примером семейства Theraphosidae, но и потому, что подчеркивает сохранение среды обитания паука.