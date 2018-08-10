У липні українці активно поповнювали валютні депозити: зростання склало 2%

“У липні пожвавився притік коштів фізичних осіб в іноземній валюті — зростання за місяць становило 1,9% до 8,6 млрд доларів”, — сказано у повідомленні.

Водночас, залишки гривневих коштів населення в платоспроможних банках у липні скоротились ‒ на 3,1% до близько 254,7 млрд грн, що головним чином мало сезонний характер.

“Зниження обсягу вкладів населення у гривні відбувалось переважно на рахунках на вимогу, в тому числі на карткових, після їх суттєвого зростання у червні. Цей факт одночасно зі зростанням коштів на вимогу корпорацій може свідчити про активне здійснення населенням споживчих витрат”, — пояснили у НБУ.

В цілому, за даними регулятора, обсяг депозитів населення за підсумками минулого місяця зріс на 0,2% до 485,6 млрд грн.

При цьому, найбільш активно минулого місяця банки залучали кошти бізнесу. Залишки коштів на корпоративних рахунках підвищилися на 3,6% до 395,7 млрд грн. Зокрема, залишки на гривневих рахунках бізнесу в платоспроможних банках — на 6,3% до близько 260 млрд грн. Водночас депозити підприємств в іноземній валюті скоротилися на 3,3% до 5 млрд доларів.

Загалом у липні банки активно залучали кошти — обсяг депозитного портфелю у гривні зріс на 1,5% до 515,4 млрд грн.

Процентні ставки за гривневими кредитами як для бізнесу, так і населення майже не змінилися.

З огляду на значний профіцит ліквідності банківської системи, суттєвий приплив коштів у попередні періоди та сезонне скорочення залишків депозитів, вартість вкладів населення в липні не змінилась і залишалася на рівні 10,7% річних в гривні та 2,3% річних в іноземній валюті. Посилення конкуренції між банками за корпоративних клієнтів призвела до незначного підвищення дохідності гривневих депозитів бізнесу ‒ на 0,4 в. п. до 12% річних.

Нагадаємо, у ІІ кварталі українці поклали на депозити 17,2 млрд грн.