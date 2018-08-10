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В июле украинцы активно клали валюту на депозиты: рост составил 2%

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. За июль объемы валютных депозитов украинцев выросли почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные "Денежно-кредитной статистики" НБУ за июль 2018 года, передает УНН.

В июле украинцы активно клали валюту на депозиты: рост составил 2%

“В июле оживился приток средств физических лиц в иностранной валюте — рост за месяц составил 1,9% до 8,6 млрд долларов”, — говорится в сообщении.

В то же время, остатки гривневых средств населения в платежеспособных банках в июле сократились — на 3,1% до около 254,7 млрд грн, что главным образом имело сезонный характер.

“Снижение объема вкладов населения в гривне происходило преимущественно на счетах до востребования, в том числе на карточных, после их существенного роста в июне. Этот факт вместе с ростом средств по требованию корпораций может свидетельствовать об активном осуществлении населением потребительских расходов”, — пояснили в НБУ.

В целом, по данным регулятора, объем депозитов населения по итогам прошлого месяца вырос на 0,2% до 485,6 млрд грн.

При этом, наиболее активно в прошлом месяце банки привлекали средства бизнеса. Остатки средств на корпоративных счетах повысились на 3,6% до 395,7 млрд грн. В частности, остатки на гривневых счетах бизнеса в платежеспособных банках — на 6,3% до около 260 млрд грн. В то же время депозиты предприятий в иностранной валюте сократились на 3,3% до 5 млрд долларов.

В целом, в июле банки активно привлекали средства — объем депозитного портфеля в гривне вырос на 1,5% до 515,4 млрд грн.

Процентные ставки по гривневым кредитам как для бизнеса, так и населения почти не изменились.

Учитывая значительный профицит ликвидности банковской системы, существенное приток средств в предыдущие периоды и сезонное сокращение остатков депозитов, стоимость вкладов населения в июле не изменилась и оставалась на уровне 10,7% годовых в гривне и 2,3% годовых в иностранной валюте. Усиление конкуренции между банками за корпоративных клиентов привело к незначительному повышению доходности гривневых депозитов бизнеса — на 0,4 п. п. до 12% годовых.

Напомним, во II квартале украинцы положили на депозиты 17,2 млрд грн.

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