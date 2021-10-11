У лікарнях Одеси вільно майже 60 ліжок для хворих коронавірусом

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За його словами в одеських центрах масової вакцинації за ці вихідні від коронавірусу вакцинувалися 11 732 людини.

Станом на сьогодні у місті від COVID-19 зроблено 396 087 щеплень. Першу дозу отримали 216 тисяч осіб, повністю вакциновані 181 тисячу одеситів. У місті та області доступні три вакцини: Pfizer, Astra Zeneca і Coronavac.