В больницах Одессы свободно почти 60 коек для больных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В трех опорных больницах Одессы свободны 59 коек для пациентов с COVID-19. Кроме того, помимо инфекционной больницы, ГКБ № 1 и ГКБ № 5, с 12 октября пациентов с коронавирусом начнет принимать и ГКБ № 10. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.
Детали
По его словам в одесских центрах массовой вакцинации за эти выходные от коронавируса вакцинировались 11 732 человека.
По состоянию на сегодня в городе от COVID-19 сделано 396 087 прививок. Первую дозу получили 216 тысяч человек, полностью вакцинированы 181 тысяча одесситов. В городе и области доступны три вакцины: Pfizer, Astra Zeneca и Coronavac.