У лікарні померла поранена під час пожежі на складах боєприпасів у Балаклії жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У лікарні Балаклії Харківської області померла жінка, яка отримала поранення внаслідок пожежі на складах з боєприпасами у місті. Про це УНН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю поліції Харківської області.
"Від отриманих поранень жінка 1962 року народження померла у Центральній районній лікарні Балаклії 25 квітня", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
У Міністерстві внутрішніх справ України впевнені, що пожежа на складах з боєприпасами в Балаклії Харківської області був терористичною атакою з боку Російської Федерації.