В больнице умерла раненная во время пожара на складах боеприпасов в Балаклее женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В больнице Балаклеи Харьковской области умерла женщина, которая получила ранения в результате пожара на складах с боеприпасами в городе. Об этом сообщили УНН в отделе связей с общественностью полиции Харьковской области.
"От полученных ранений женщина 1962 года умерла в Центральной районной больнице Балаклее 25 апреля", - сообщили в полиции.
Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
В Министерстве внутренних дел Украины уверены, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации.