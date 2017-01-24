У лікарні помер чоловік, який стрибнув під потяг у харківському метро

"Чоловіку, який стрибнув у метро під поїзд, було 35 років. У четвертій лікарні невідкладної допомоги робили все, що могли, але складно врятувати людину, яка не хоче жити", - написав Ю.Сидоренко.

Як раніше повідомляв УНН, чоловік впав на колію у харківському метро.