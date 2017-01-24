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У лікарні помер чоловік, який стрибнув під потяг у харківському метро

У лікарні помер чоловік, який стрибнув під потяг у харківському метро

Київ • УНН

 • 12805 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У лікарні невідкладної допомоги у Харкові не врятували чоловіка, який стрибнув під потяг у харківському метро. Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту з питань інформації і зв'язкам із громадськістю у Харківській міськраді Юрій Сидоренко, повідомляє УНН.

"Чоловіку, який стрибнув у метро під поїзд, було 35 років. У четвертій лікарні невідкладної допомоги робили все, що могли, але складно врятувати людину, яка не хоче жити", - написав Ю.Сидоренко.

Як раніше повідомляв УНН, чоловік впав на колію у харківському метро.

Українські Національні Новини

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