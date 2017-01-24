В больнице умер мужчина, который прыгнул под поезд в харьковском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В больнице неотложной помощи в Харькове не спасли мужчину, который прыгнул под поезд в харьковском метро. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском горсовете Юрий Сидоренко, сообщает УНН.
"Мужчине, который прыгнул в метро под поезд, было 35 лет. В четвертой больнице неотложной помощи делали все, что могли, но сложно спасти человека, который не хочет жить", - написал Ю.Сидоренко.
Как ранее сообщал УНН, мужчина упал на рельсы в харьковском метро.