У Ленінградській області підліток зґвалтував шестирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Співробітники правоохоронних органів затримали чотирнадцятирічного підлітка, підозрюваного в зґвалтуванні шестирічної дівчинки в Ленінградській області, повідомляє прес-служба обласного управління СК РФ, передає УНН.
“6 жовтня 2019 року в правоохоронні органи звернулася мешканка міста Тихвин з повідомленням про сексуальне насильство щодо її 6-річної онуки... Було встановлено і затримано особу, причетну до скоєння особливо тяжкого злочину. Ним виявився 14-річний підліток з Санкт-Петербурга, який раніше проживав в місті Тихвін”, — йдеться в повідомленні.
За версією слідства, з дівчинкою підозрюваний познайомився на вулиці. Пообіцявши пригостити цукерками, він заманив дитину в підлісниче помешкання і зґвалтував.
“Підліток є учнем спецшколи відкритого типу в Санкт-Петербурзі, раніше скоював злочини та правопорушення. Перебуває на обліку у відділі у справах неповнолітніх”, — наголошується в повідомленні.
Вирішується питання про арешт підозрюваного.
Як писав УНН, Мглінський районний суд Брянської області розгляне кримінальну справу про зґвалтування дитини за попередньою змовою.