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В Ленинградской области подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

Киев • УНН

 • 12550 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырнадцатилетнего подростка, подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ, передает УНН.

В Ленинградской области подросток изнасиловал шестилетнюю девочку

“6 октября 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница города Тихвин с сообщением о сексуальном насилии в отношении ее 6-летней внучки... Было установлено и задержано лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался 14-летний подросток из Санкт-Петербурга, ранее проживавший в городе Тихвин”, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с девочкой подозреваемый познакомился на улице. Пообещав угостить конфетами, он заманил ребенка в подлестничное помещение и изнасиловал.

“Подросток является учеником спецшколы открытого типа в Санкт-Петербурге, ранее совершал преступления и правонарушения. Состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних”, — отмечается в сообщении.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Как писал УНН Мглинський районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

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