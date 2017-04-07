У Латвії в червні відбудуться найбільші за 25 років військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Латвії, за словами міністра оборони Раймонда Бергманіса, в червні відбудуться найбільші за 25 років міжнародні військові навчання “Saber Strike”. Про це повідомляє агентство Leta, передає УНН.
Як зазначає видання, щорічні об’єднані навчання сухопутних і повітряних сил батальйонного рівня Saber Strike відбудуться з 5-го по 16 червня.
За інформацією агентства, метою навчань є планування і управління тактичними операціями, покращення співпраці між підрозділами і міжнародними партнерами.
“У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з Канади, Великої Британії, Італії, Литви, Норвегії, Польщі, Словаччини, США та Латвії”, — повідомляє агентства.
Також наголошується, що точна кількість учасників та одиниць техніки поки невідома, але передбачається, що в Латвію прибуде не менше 500 іноземних солдатів.
Нагадаємо, на борту американського корабля до порту у Ґданську прибула американська військова техніка, зокрема різні види транспортних засобів, що будуть входити до підрозділів логістичної підтримки операції Atlantic Resolve.