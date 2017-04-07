В Латвии в июне состоятся крупнейшие за 25 лет военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Латвии, по словам министра обороны Раймонда Бергманиса, в июне состоятся крупнейшие за 25 лет международные военные учения “Saber Strike”. Об этом сообщает агентство Leta, передает УНН.
Как отмечает издание, ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил батальонного уровня Saber Strike пройдут с 5 по 16 июня.
По информации агентства, целью учений является планирование и управление тактическими операциями, улучшение сотрудничества между подразделениями и международными партнерами.
"В учениях примут участие военнослужащие из Канады, Великобритании, Италии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США и Латвии", - сообщает агентство.
Также отмечается, что точное количество участников и единиц техники пока неизвестна, но предполагается, что в Латвию прибудет не менее 500 иностранных солдат.
Напомним, на борту американского корабля в порт в Гданьске прибыла американская военная техника, в частности различные виды транспортных средств, которые будут входить в подразделения логистической поддержки операции Atlantic Resolve.