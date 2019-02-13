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У Латвії лікарі б'ють на сполох через брак часу на пацієнтів

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Латвії через нові правил в системі обліку квитанцій у лікарів збільшилася адміністративне навантаження і залишилося менше часу на пацієнтів. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

У Латвійській асоціації сімейних лікарів пояснили, що раніше звітувати за виписаними квитанціями лікарі повинні були раз в квартал. Номери квитанцій вводилися в систему електронного декларування (EDS). Тепер в EDS, крім номера квитанції, потрібно вводити ім'я і прізвище пацієнта, персональний код, заплачену суму і назву отриманої послуги. Через це залишається менше часу на прямі обов'язки лікаря.

У зв'язку з цим медики мають намір звернутися до Кабінету міністрів з проханням переглянути правила.

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Нагадаємо, в рамках реформи охорони здоров'я до кінця 2019 року сімейні лікарі, терапевти і педіатри України повинні перейти на електронний документообіг (електронні медична карта пацієнта, рецепти на "Доступні ліки", напрявлення до вузьких спеціалістів і лікарняні листи).

Як повідомляв УНН, Супрун роз'яснила, чи можна викликати сімейного лікаря додому.

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