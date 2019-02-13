В Латвии врачи бьют тревогу из-за нехватки времени на пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Латвии из-за новых правил в системе учёта квитанций у врачей увеличилась административная нагрузка и осталось меньше времени на пациентов. Об этом сообщает Delfi, передаёт УНН.
В Латвийской ассоциации семейных врачей объяснили, что раньше отчитываться по выписанным квитанциям врачи должны были раз в квартал. Номера квитанций вводились в систему электронного декларирования (EDS). Теперь в EDS, кроме номера квитанции, нужно вводить имя и фамилию пациента, персональный код, заплаченную сумму и название полученной услуги. Из-за этого остаётся меньше времени на прямые обязанности врача.
В связи с этим медики намерены обратиться в Кабинет министров с просьбой пересмотреть правила.
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Напомним, в рамках реформы здравоохранения до конца 2019 года семейные врачи, терапевты и педиатры Украины должны перейти на электронный документооборот (электронные медицинская карта пациента, рецепты на "Доступные лекарства", направления к узким специалистам и больничные листы).
Как сообщал УНН, Супрун разъяснила, можно ли вызвать семейного врача на дом.