У Лапи розповіли про фальсифікат: кожен другий продукт потенційно небезпечний
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Близько 30-50% продуктів харчування в Україні це фальсифікат. Про це під час наради повідомив перший заступник начальника Головного управління Госпродпотребслужби в Києві Олександр Овчаренко, передає УНН.
“На жаль, відсоток фальсифікованої продукції досить суттєвий”, — сказав він, порадивши споживачам звернути увагу на цифри незалежних громадських організацій, які самостійно здійснювали дослідження.
“В окремих категоріях (продуктів — ред.) називають ще більші ніж 30-50% цифри”, — додав Овчаренко.
У Держпродспоживслужбі зазначають, гідрогенізовані жири, що провокують ракові пухлини, в сирах, морозиві, сметані, майонезі та вершковому маслі, подрібнені копита, сухожилля і свиняча шкура в ковбасах, мікрофлора, яка може призвести до отруєння, — це те, чим нині завалено полиці продуктових магазинів.
При цьому, у службі нарікають, що за діючих обмежень на здійснення перевірок, кардинально вплинути на ситуацію не можуть.
Так, незважаючи на виявлені навіть в умовах обмежень порушення, про випадки закриття підприємств або хоча б відкликання з ринку великих партій фальсифікованої продукції невідомо.
Нагадаємо, директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов повідомив, що очікуваних позитивних змін від реформи Держпродспоживслужби так і не сталося.
Натомість службу перетворили в непрацюючого “мегамонстра”.
При цьому, за словами нардепа Сергія Тригубенка, фінансування Держпродспоживслужби щороку зростає, зокрема цього року видатки бюджету на неї збільшили у два рази ( до 113 млн грн).