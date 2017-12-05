У Лапы рассказали о фальсификате: каждый второй продукт потенциально опасный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Около 30-50% продуктов питания в Украине это фальсификат. Об этом во время совещания сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает УНН.
"К сожалению, процент фальсифицированной продукции достаточно существенный", - сказал он, посоветовав потребителям обратить внимание на цифры независимых общественных организаций, которые самостоятельно осуществляли исследования.
"В отдельных категориях (продуктов - ред.) называют еще большие 30-50% цифры", - добавил Овчаренко.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что гидрогенизированные жиры, провоцирующие раковые опухоли, в сырах, мороженом, сметане, майонезе и сливочном масле, измельченные копыта, сухожилия и свиная шкура в колбасах, микрофлора, которая может привести к отравлению, - это то, чем сейчас завалены полки магазин.
При этом в службе сетуют, что за действующих ограничений на осуществление проверок, кардинально повлиять на ситуацию не могут.
Так, несмотря на выявленные даже в условиях ограничений нарушения, о случаях закрытия предприятий или хотя бы отзыве с рынка крупных партий фальсифицированной продукции неизвестно.
Напомним, директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов сообщил, что ожидаемых позитивных изменений от реформы Госпродпотребслужбы так и не произошло.
Зато службу превратили в неработающего "мегамонстра".
При этом, по словам нардепа Сергея Тригубенко, финансирование Госпродпотребслужбы ежегодно растет, в частности в этом году расходы бюджета на нее увеличили в два раза (до 113 млн грн).