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У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби

У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби

Київ • УНН

 • 9519 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу. Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома. Про це повідомляє УНН з посиланянм на ВВС-Україна.

Катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.

Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції.

Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється. Саму дамбу почали зводити у 2013 році, й цього року вона мала почати виробляти електроенергію.

Прорив стався після потужних дощів та повені на півдні Лаосу.

Нагадаємо у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном Шонтінь, у В'єтнамі загинули щонайменше 32 людини.

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