У Лаосі сотні людей зникли безвісти після прориву дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як на південному сході Лаосу прорвало дамбу. Також є дані про загиблих, але точна кількість поки що невідома. Про це повідомляє УНН з посиланянм на ВВС-Україна.
Катастрофа сталася у провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу й потік ринув через шість навколишніх сіл.
Більше 6,6 тис. людей втратили житло, додають місцеві агенції.
Про причини катастрофи на дамбі не повідомляється. Саму дамбу почали зводити у 2013 році, й цього року вона мала почати виробляти електроенергію.
Прорив стався після потужних дощів та повені на півдні Лаосу.
Нагадаємо у результаті повеней і зсувів, викликаних тайфуном Шонтінь, у В'єтнамі загинули щонайменше 32 людини.