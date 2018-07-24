В Лаосе сотни человек пропали без вести после прорыва дамбы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сотни людей считаются пропавшими без вести после того, как на юго-востоке Лаоса прорвало дамбу. Также есть данные о погибших, но точное количество пока неизвестно. Об этом сообщает УНН со посиланянм на ВВС-Украина.
Катастрофа произошла в провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу и поток хлынул через шесть окрестных сел.
Более 6,6 тыс. человек потеряли жилье, добавляют местные агентства.
О причинах катастрофы на дамбе не сообщается. Саму дамбу начали строить в 2013 году, и в этом году она должна была начать производить электроэнергию.
Прорыв произошел после мощных дождей и наводнения на юге Лаоса.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном Шонтинь, во Вьетнаме погибли по меньшей мере 32 человека.