У Ладижині припинили дію НС, введеної ще торік після ударів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Ладижині Вінницької області припинили дію режиму надзвичайної ситуації, введеної ще у минулому листопаді після ворожих ракетних ударів. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, пише УНН.
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"У Ладижині завершено роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та припинено дію режиму "надзвичайної ситуації воєнного характеру регіонального рівня", - зазначив Борзов.
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Таке рішення затверджено 14 квітня обласною комісією з питань ТЕБ та НС.
Голова ОВА вказав, що попри припинення дії режиму надзвичайної ситуації в Ладижині роботи не закінчуються. "Вони проводитимуться в плановому режимі. Зокрема, це стосується і тих, які було неможливо провести взимку", - зазначив він.
Раніше
У Ладижині була введена надзвичайна ситуація воєнного характеру 28 листопада 2022 року. Після ворожого ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Тоді Ладижинську ТЕС зупинили. Це було єдине підприємство, яке подавало тепло у Ладижин. 18 тисяч населення Вінниччини залишилися без опалення. За кілька днів теплопостачання відновили.